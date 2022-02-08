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Естонія передала ЗСУ мобільний польовий шпиталь Role 2

Українській делегації урочисто предали символічного ключа.

Естонія передала ЗСУ мобільний польовий шпиталь Role 2
Фото: facebook.com/ganna.maliar

Естонія передала Збройним Силам України мобільний польовий шпиталь Role 2.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії взяли участь міністр оборони Естонії Кейл Лаанет, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та посол Німеччини в Естонії Крістіне Хохман.

Українській делегації урочисто предали символічного ключа від шпиталю.

Фото: facebook.com/ganna.maliar

Маляр від імені України висловила щиру вдячність Естонії та Німеччині за такий спільний подарунок.

Фото: facebook.com/ganna.maliar

"Ми з командувачкою медичних сил Тетяною Остащенко веземо ключ від госпіталя в Україну, скоро прибуде і госпіталь", - написала вона у фейсбуці.

Фото: facebook.com/ganna.maliar

Нагадаємо, раніше голова Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас пообіцяв, що Естонія не залишить Україну наодинці з російською агресією.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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