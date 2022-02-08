Естонія передала Збройним Силам України мобільний польовий шпиталь Role 2.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії взяли участь міністр оборони Естонії Кейл Лаанет, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та посол Німеччини в Естонії Крістіне Хохман.
Українській делегації урочисто предали символічного ключа від шпиталю.
Маляр від імені України висловила щиру вдячність Естонії та Німеччині за такий спільний подарунок.
"Ми з командувачкою медичних сил Тетяною Остащенко веземо ключ від госпіталя в Україну, скоро прибуде і госпіталь", - написала вона у фейсбуці.
Нагадаємо, раніше голова Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас пообіцяв, що Естонія не залишить Україну наодинці з російською агресією.