Такої кількості російських кораблів у Чорному морі не було навіть під час окупації Криму.

Загін десантних кораблів Балтійського та Північного флотів, який щойно 4 лютого прибув на базу ВМФ Росії у Сирії, 8 лютого увійшли у Чорне море.

Відеопідтвердження оприлюднило російське агентство РБК.

Про кораблі-прибульці у Чорному морі раніше повідомляла моніторингова група BlackSeaNews. Цю ж інформацію підтверджували джерела BBC.

Зокрема, Росія перекинула до Чорного моря десантні кораблі "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Минск", "Оленегорский горняк", "Королев" та "Калининград".

Таким чином, за даними BlackSeaNews, кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросла вдвічі – до 12.

Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року, йдеться в звіті організації.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко стверджує, що така кількість кораблів є безпрецедентною. Навіть в 2014 році під час операції з окупації Криму в Чорному морі було додатково максимум чотири десантні кораблі.

За словами Клименка, фахівці прораховують різні сценарії. Можливий, зокрема, варіант, що для президента Росії Володимира Путіна це можливість знову підвищити ставки. І, як тільки ситуація політично заспокоїться, кораблі відкличуть назад.

Зокрема, він пригадує, що в квітні 2021 року під час чергового загострення російсько-українських відносин, коли Росія також стягувала війська до українських кордонів, десантні кораблі обмежились висадкою десанту в анексованому Криму.

Раніше в Міноборони РФ повідомляли, що військові кораблі завершили перехід навколо Європи та прибули у східний район Середземного моря "під час навчань". Навчання, як пояснювали в російському Міноборони, – частина маневрів, запланованих на січень–лютий 2022 року відповідно до плану підготовки Збройних сил Росії. Вони відбуваються на тлі загострення відносин між Росією та США.

Загалом у навчаннях мають взяти участь 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів та 1 тис. одиниць військової техніки, а також близько 10 тис. військовослужбовців.