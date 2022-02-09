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Ізраїль завдав удару по Сирії у відповідь на зенітний вогонь

Попередньо внаслідок атаки Ізраїлю поблизу сирійської столиці загинув один солдат і п'ятеро отримали поранення.

Ізраїль завдав удару по Сирії у відповідь на зенітний вогонь
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Ізраїльські військові атакували сьогодні ракетні батареї в Сирії, після того як у бік Ізраїлю була випущена зенітна ракета під час удару по Дамаску.

Про це пише reuters.com з посиланням на сирійське державне телебачення.

Представник збройних сил Ізраїлю відмовився коментувати інформацію Сирії про атаку Ізраїлю поблизу сирійської столиці, внаслідок якої загинув один солдат і п'ятеро отримали поранення.

“Але військові заявили, що завдали контрудару у Сирії у відповідь на запуск зенітної ракети. Йдеться про те, що ракета спричинила включення сирени в деяких частинах Ізраїлю і на окупованому Західному березі і вибухнула в повітрі”, – йдеться у повідомленні.

Після запуску зенітної ракети Сили оборони Ізраїлю атакували ракетні батареї класу "земля-повітря" і радар, які обстріляли літаки ізраїльських ВПС.

Раніше сирійське державне телебачення повідомило, що сирійська система ППО збила кілька ізраїльських ракет над Дамаском.

"Ізраїльські агресори" також завдали авіаудару з південного сходу столиці Лівану Бейрута, повідомило державне телебачення.

“Ізраїль проводить часті атаки проти іранських цілей у Сирії, де підтримувані Тегераном сили на чолі з ліванською "Хезболлою" підтримували президента Башара Асада протягом останнього десятиліття в громадянській війні в Сирії”, – зазначає Reuters.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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