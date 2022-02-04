МЗС Ізраїлю викликало посла України через пост у Facebook

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для роз’яснення його позиції щодо протидії агресивним діям Росії на кордоні нашої держави.

Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

Корнійчука викликали за пост у Facebook, в якому він розкритикував позицію міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда щодо неможливості прямої конфронтації між Росією та Україною.

"Наразі оцінка полягає в тому, що ми не побачимо силового протистояння найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось розпочнеться світова війна", – заявив глава ізраїльського МЗС Лапід.

Євген Корнійчук зауважив, що Росія вже давно веде саме війну проти України. Він наголосив, що позиція глави МЗС Ізраїлю не збігається з позицією союзників обох держав – США, Британії та Європейського Союзу.

"Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук коментує нещодавні заяви міністра закордонних справ Ізраїлю Яіра Лапіда для преси. Я був глибоко вражений недавніми висловлюваннями пана Лапіда щодо його бачення «російсько-українського конфлікту", – зазначив український дипломат.

"Я хотів би нагадати пану Міністру, що це не конфлікт – це ВІЙНА, яку Росія агресивно і цинічно веде проти України. Прикро, що пан Лапід не помітив війни в центрі Європи, яка триває вже вісім років. На жаль, пан міністр повторює риторику російської пропаганди та ігнорує тривожні повідомлення від своїх найсильніших союзників – США, Великобританії та ЄС щодо високої ймовірності повномасштабного російського військового вторгнення в Україну найближчими тижнями", - заявив Корнійчук.

Посол зауважив, що в разі нападу Росії на Україну та початку великого конфлікту в Європі Ізраїль залишиться віч-на-віч з іранською проблемою. Дипломат порадив ізраїльській стороні приїздити до Києва і почути українську, а не лише московську позицію.

"Поділяючи занепокоєння Ізраїлю щодо ядерної програми Ірану, я наважуюсь припустити, що якщо в Європі почнеться повномасштабна війна, Ізраїль залишиться віч-на-віч з іранською загрозою. Я б запропонував пану Лапіду поговорити не тільки з міністром закордонних справ держави-агресора, а й поспілкуватися з українською стороною, щоб побачити реальну картину, а не використовувати російські кліше", – зазначив посол України в Ізраїлі.

Євген Корнійчук також нагадав, що президент Зеленський запрошував очільників Ізраїлю в Україну, а їхній візит до Києва "сьогодні мав би велике значення для нашої країни".

"Наші американські, британські та європейські колеги, як і багато інших, це вже зробили", – нагадав український дипломат.