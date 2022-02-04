Генконсульства Туреччини відкриють у Львові та Харкові

Українське представництво в Анталії підвищать до Генерального консульства.

Туреччина незабаром розширить дипломатичне представництво в Україні двома новими генеральними консульствами. Їх відкриють у Харкові та Львові.

Про це під час брифінгу 4 лютого заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Для України відкриття генеральних консульств Туреччини означає більше дипломатичної присутності, більше можливостей із залучення туристів і більше можливостей із залучення турецьких інвестицій в Україну", – зазначив міністр.

Рівень своєї дипломатичної присутності підвищить і Україна: українське представництво в Анталії підвищать до Генерального консульства.

"Для України підвищення статусу нашого консульства в Анталії означатиме ще якісніші послуги для українських туристів і ще більше захисту для них у разі якихось надзвичайних ситуацій під час їхнього відпочинку", – пояснив глава українського МЗС.

Нагадаємо, 3 лютого Україну відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Учора Україна і Туреччина підписали Угоду про зону вільної торгівлі та низку інших документів. Співпраця передбачає зокрема будівництво в Україні заводу для виготовлення безпілотників "Байрактар". Їх оснащуватимуть українськими двигунами, виробленими на "Мотор Січ".