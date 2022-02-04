Мотив зловмисника – особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому.

У Харкові правохооронці затримали 39-річного місцевого мешканця, який протягом грудня минулого року повідомив принаймні про 14 хибних мінувань різних обʼєктів.

Мотивом чоловіка була "особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому", повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Зокрема, він «мінував» Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт "Харків", залізничні та автомобільні вокзали, а також торгівельно-розважальні центри міста. Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження", – зазначили правоохоронці.

Зловмисника затримали за місцем його проживання після чергового повідомлення про мінування.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

"Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами. Оскільки останнім часом до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цим, вжитими заходами правоохоронці оперативно встановлюють місце знаходження «анонімних терористів»", – попередили в СБУ.

За вчинення таких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Крім цього, зловмиснику доведеться також компенсувати десятки тисяч витрат державних та комерційних установ, що зазнали збитків від його протиправних дій.

Нагадаємо, в січні цього року в Харкові через анонміне повідомлення на вибухівку перевіряли всі 11 торговельних центрів та супермаркети. У грудні в Харкові вибухівку шукали в школах.

Хвиля псевдомінувань спостерігалася і в інших регіонах. СБУ говорила, що метою цього є створення напруги та панічних настроїв у суспільстві.