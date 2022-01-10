У Харкові "замінували" одразу 11 торговельних центрів і супермаркетів

Зокрема відбувається евакуація з ТЦ "Восторг" та "Україна".

Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти торговельних центрів і супермаркетів у Харкові.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За інформацією правоохоронців, на адреси виїхали слідчо-оперативні групи. Відбувається обстеження приміщень і прилеглої території.

Як повідомляють користувачі соцмереж, зокрема відбувається евакуація з ТЦ "Восторг" та "Україна".

Нагадаємо, 8 січня Поліція Києва отримала повідомлення про мінування всіх торгово-розважальних центрів столиці. Відвідувачів торгово-розважальних комплексів евакуювали.