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Невідомі повідомили про "мінування" всіх ТРЦ у Києві

Це вже другий поспіль день "мінувань" у столиці. 

Невідомі повідомили про "мінування" всіх ТРЦ у Києві
Ілюстративне фото
Фото: dnepr.info

Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування всіх торгово-розважальних центрів столиці, що надійшло 8 січня.

Про це пише Укрінформ із посиланням на відділ комунікації правоохоронців.

У поліції зазначили, що заявили про мінування "всіх ТРЦ". Фахівці долучилися до перевірки будівель.

"Це робиться не швидко, перевіряємо", – зазначили у відділі комунікації журналістам.

Відвідувачів торгово-розважальних комплексів евакуювали. 

Це вже другий день "мінувань" у столиці поспіль – учора на вибухівку перевіряли більше 10 ТРЦ і Центральний залізничний вокзал. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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