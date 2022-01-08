Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування всіх торгово-розважальних центрів столиці, що надійшло 8 січня.
Про це пише Укрінформ із посиланням на відділ комунікації правоохоронців.
У поліції зазначили, що заявили про мінування "всіх ТРЦ". Фахівці долучилися до перевірки будівель.
"Це робиться не швидко, перевіряємо", – зазначили у відділі комунікації журналістам.
Відвідувачів торгово-розважальних комплексів евакуювали.
Це вже другий день "мінувань" у столиці поспіль – учора на вибухівку перевіряли більше 10 ТРЦ і Центральний залізничний вокзал.