Окупанти тричі порушили “тишу”

Упродовж п’ятниці, 7 січня на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У бік Кам’янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на ранок суботи, 8 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 січня, у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, стріляли біля Луганського та Старогнатівки.

У середу, 5 січня, на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

4 січня в зоні проведення ООС зберігалася тиша.