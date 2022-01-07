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Окупанти стріляли біля Луганського та Старогнатівки

На Різдво ворог ще не стріляв.

Окупанти стріляли біля Луганського та Старогнатівки
Фото: pravda.com.ua

У четвер, 6 січня, у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. 

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок, 7 січня порушень режиму припинення вогню окупантами не зафіксовано.

Нагадаємо, у середу, 5 січня,  на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.  

4 січня в зоні проведення ООС зберігалася тиша.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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