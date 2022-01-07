Окупанти стріляли біля Луганського та Старогнатівки

На Різдво ворог ще не стріляв.

У четвер, 6 січня, у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок, 7 січня порушень режиму припинення вогню окупантами не зафіксовано.

Нагадаємо, у середу, 5 січня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

4 січня в зоні проведення ООС зберігалася тиша.