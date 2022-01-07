нехай радість Різдва Христового наповнить ваші серця, відганяючи турботи та скорботу, зазначив у привітанні предстоятель ПЦУ.

Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Христове.

Зі святом українців привітав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Христос народився! Славімо його! Щиро вітаю всіх із Різдвом Христовим – святом, що рік у рік духовно єднає рідних і близьких як за одним столом, так і через кілометри відстані”, – зазначив він.

Очільник уряду побажав миру кожній українській родині: “щоб у ваших оселях завжди панував дух радості й світлої надії”.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) у привітанні зазначив – якими б не були зовнішні обставини і де б вам не доводилося відзначати цьогоріч свято – нехай радість Різдва Христового наповнить ваші серця, відганяючи турботи та скорботу.

“Нехай Бог допомагає нам надалі утверджувати єдину помісну автокефальну Українську Православну Церкву, долаючи поділи та непорозуміння між одновірцями, а також дає силу й мудрість українському народу зберігати єдність і суспільний мир, протистояти агресору й досягти перемоги”, – додав він.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) припускає, що провести календарну реформу та перейти на святкування Різдва 25 грудня можна буде за 10 років.