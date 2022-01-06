Військовослужбовці навчаються вести розвідку цілей, обирати, обладнувати та маскувати вогневі позиції, а також визначати вихідні дані для стрільби.

Розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, які виконують бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відпрацювали вогневі вправи на полігонах Херсонщини.

Як повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗС України, під час польових занять військовослужбовці навчаються вести розвідку цілей, обирати, обладнувати та маскувати вогневі позиції, а також визначати вихідні дані для стрільби в різних погодних умовах.

"Наступним етапом тактичної підготовки військовослужбовців визначено пересування на місцевості, вибір та швидка зміна вогневих позицій, а також відпрацювання тактики зосередженого вогню кількох гранатометів по одній цілі задля того, щоб не дати умовному противнику жодного шансу уникнути знищення", - заявив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, у 2022 році на навчання до 13 країн буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ. Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.