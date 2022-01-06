У русі вважають, що в обох випадках замовники та виконавці ті самі.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

Протягом останніх тижнів на двох членів молодіжного руху "Гонор" було скоєно замовні напади. Лідер руху Сергій Філімонов упевнений, що в обох випадках замовники та виконавці ті самі.

Про це Філімонов повідомив у фейсбуці.

"Обидва рази нападники чекали на хлопців біля їх під’їздів. Випадки дуже схожі: нападали зі спини групою осіб в масках, озброєних телескопічними палицями. Під час другого нападу викрали телефон та травматичну зброю. Ми впевнені, що в обох випадках замовники та виконавці ті самі", – написав він.

У русі "Гонор" думають, що напади пов’язані або із забудовниками, "яким ми не даємо забирати в киян паркові зони та озера", або "з російськими агентами в націоналістичному середовищі і за участі ментів з обойми Авакова".

"Гонор" оголосив нагороду за інформацію про нападників та/або замовників. Нагородний фонд – 10 тисяч гривень.

Сергій Філімонов – колишній керівник київського центру "Цивільного Корпусу Азов" та київського центру партії "Національний корпус", організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в'язнів та жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". Брав участь у бойових діях у якості добровольця в складі добровольчого батальйон "Азов".

У березні 2021 року організував акцію на підтримку Сергія Стерненка. У справі сутичок під Офісом президента в Києві Філімонова відправили під домашній арешт за статтею "хуліганство". Згодом запобіжний захід пом’якшили до нічного домашнього арешту.