Сімсот парафій УПЦ МП за три роки перейшли до ПЦУ

Епіфаній вважає, що переходів було б більше, якби не судова тяганина.

З моменту заснування Православної церкви України до неї приєдналися близько 700 парафій УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) в інтерв'ю РБК-Україна у річницю отримання Томосу про автокефалію.

"За нашими підрахунками, близько семиста парафій приєдналися після Об'єднавчого собору ПЦУ. Протягом останнього року переходів було значно менше. Цей спад почався ще з приходом нової влади", - розказав він.

За словами Епіфанія, процес переходу парафій ускладнюється судовими позовами УПЦ МП "фактично по кожній парафії".

"Є громади, які вже по кілька кіл проходять: повертають їхню справу у нижчу інстанцію, потім знову, потім знову… Є громади, які не можуть увійти у свій храм, навіть маючи всі судові рішення, бо немає відповідної підтримки. Якщо усі справедливі судові рішення будуть втілюватися в життя, то ситуація покращиться, і буде наступна хвиля переходів", - сказав Епіфаній.

За його словами, багато священників з Московського патріархату хотіли б "змінити табличку на храмі з МП на ПЦУ", але не хочуть "воювати".

Крім того, у чинній владі є окремі чиновники, які відкрито підтримують Московський патріархат, що також не сприяє переходам релігійних громад до помісної церкви.

"Ми не потребуємо якогось відкритого сприяння з боку української влади, але повинна бути підтримка цього процесу в рамках, визначених законом. Наприклад, це стосується поліції, яка інколи не бажає брати безпосередньої участі, захищати законні права громади, не розбирається в цих процесах, інколи може навіть відверто захищати інтереси московських прихильників. І тому є багато громад, які мають внутрішнє бажання перейти, вони практично вже визначились, але не мають бажання протистояти тій навалі, яка буде в час їхнього переходу", - сказав Епіфаній.

При цьому він наголосив, що загалом церква має хороші і конструктивні стосунки з чинною владою.

Нагадаємо, що помісна Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. Її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм в Константинополі 6 січня 2019 року.

ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу.

Окрім Вселенського патріархату, її офіційно визнали Елладська, Александрійська та Кіпрська церкви, ще кілька церков зробили це де-факто.