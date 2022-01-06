Українців попередили про погіршення погодних умов

Сильні дощі з переходом у мокрий сніг прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у Закарпатській та Івано-Франківській областях, а також підвищення рівня води у водоймах Закарпатської, Львівської та Волинської областей.

Так, 6 січня у Закарпатській області очікуються сильні дощі з переходом у мокрий сніг, а у Карпатах сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Окрім того, у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

6 січня також очікується підвищення рівня води на 2,5-3,0 м із виходом води на заплаву на річці Тиса поблизу Вилока (Закарпатська область), внаслідок чого оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Своєю чергою у МВС закликали водіїв враховувати ускладнені погодні умови під час поїздок, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.

Нагадаємо, станом на 17:00 5 січня внаслідок інтенсивних опадів, підняття паводкових вод та поверхневого стоку в Закарпатській області було підтоплено 160 дворогосподарств та понад 3о житлових будинків. На окремих ділянках доріг сталися підтоплення.

Станом на 12:12 6 січня залишаються ускладненими два відрізки дороги: на Хустщині та Берегівщині. Йдеться про проїзд на відрізку дороги "Мукачево-Рогатин-Львів" у межах села Рокосово Хустського району та між населеними пунктами Великі Ком’яти-Шаланки Берегівського району.

Автомобільний рух на Хустщині відбувається з незначними ускладненнями, а на ділянці поблизу Виноградова – тимчасово обмежений.

Правоохоронці просять громадян заздалегідь планувати свій маршрут в об’їзд проблемних ділянок.