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ДСНС попередила про підвищення рівня води в річках на заході України

Ймовірне затоплення заплави на річках Закарпаття, Львівщини та Волині.

ДСНС попередила про підвищення рівня води в річках на заході України
Архівне фото
Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про підвищення рівня води на водоймах на заході України.

За даними Укргідрометцентру, 5 січня в нижнiх течiях річок Закарпатської області та на Тисi продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над рівнями на 8:00 5 січня з подальшим затопленням заплави річок Тиса біля постів Тячiв і Хуст, Рiка- Хуст, Тересва – Нересниця, Боржава – Верхні Ремети, Латориця – Мукачево, Шопурка – Кобилецька Поляна (ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий).

5-7 січня на Латориці біля Чопа, продовжиться підвищення рівня води на 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги М. Геївці-Тисянка Ужгородського району Закарпатської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

6-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями на 8:00 5 сiчня, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На р. Захiдний Буг бiля м. Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.

Нагадаємо, початок січні в Україні відзначився теплою і вітряною погодою. На Різдво, 7 січня. синоптики передбачають невелике похолодання.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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