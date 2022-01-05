Це - перший візит високого представника ЄС на Донбас з моменту, коли Росія розпочала війну.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушили на лінію зіткнення в Станиці Луганській.

Про це повідомив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Жозеп Боррель і Дмитро Кулеба залишають VIP-термінал сталінської архітектури в аеропорту Харкова (хоча я сумніваюся, що цей термін використовувався, коли він був побудований) на лінію зіткнення в Станиці Луганській", - написав він у Twitter.

Фото: twitter.com/MattiMaasikas

Кулеба зазначив, що це - перший візит високого представника ЄС на Донбас з моменту, коли Росія розпочала війну.

"Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав він у своєму Twitter.

Фото: twitter.com/MattiMaasikas

Фото: twitter.com/MattiMaasikas

Нагадаємо, Боррель прилетів в Україну з візитом пізно ввечері 4 січня. Ця поїздка стала першою для нього у 2022 році.

Повідомлялося, що Боррель разом із Кулебою спочатку відвідає схід України та лінію зіткнення. Потім він поїде до Києва, де зустрінеться з українською владою.

На тлі стягування своїх військ і техніки до кордонів України президент Росії Володимир Путін висунув блоку НАТО умову – не приймати нових членів серед країн Східної Європи. Фактично це є ультиматумом не брати в НАТО Україну, але сам Путін ультимативність заперечує. Речник президента РФ назвав поширення НАТО на країни колишнього СРСР "питанням життя та смерті" для Росії.

15 грудня МЗС Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

США висловили готовність до діалогу з РФ, але відкинули можливість того, що Росія може вирішувати, кого брати чи не брати в НАТО.

Боррель наголосив, що будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися у координації з ЄС та за його участі. Тому Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо деескалації напруженості на російсько-українському кордоні.