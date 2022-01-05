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У Маріуполі в підсобці металургійного комбінату знайшли тіла трьох людей

Загиблі не були працівниками об'єкту.

У Маріуполі в підсобці металургійного комбінату знайшли тіла трьох людей
Архівне фото
Фото: Владислав Мусиенко

У Маріуполі у підсобному приміщенні металургійного комбінату "Азовсталь" знайшли тіла трьох чоловіків.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що загиблі не були працівниками об'єкту.

"4 січня о 12:45 до ДСНС надійшла інформація, що в місті Маріуполь на території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" у неексплуатованому підсобному приміщенні поблизу доменної печі виявлено тіла трьох загиблих, які не є працівниками об'єкта", – йдеться у повідомленні.

Причину смерті з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Місцевий сайт "0629 com.ua" пише, що не виключено, що загиблі - ті троє людей, які напередодні були оголошені в розшук. Так, 1 січня було оголошено в розшук 16-річного Микиту Г. О 21:00 він пішов від знайомої на вулиці Кальміуській, і з того часу зв'язок з ним було втрачено. Хлопець займався боксом. Коли він зник, тренер підтримував зв'язок із мамою хлопчика, поліція знайшла його телефон. Також було встановлено, що хлопець приєднався до чоловіків, які мешкають на Нижніх Аджахах. Це Арсен Л. (1996 р.н.) та Микола Д. (1988 р.н.). Вони також зникли. Разом вони вийшли з будинку №24 на вулиці Нижні Аджахи. З того часу про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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