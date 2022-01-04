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Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"

Родини президента в готелі не бачили.

Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель і розмістився в "Radisson Blu Resort Bukovel", де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня. Його охорона розмістилася в одному із сусідніх номерів. Водночас, на тому ж 5-му поверсі, що Зеленський, гостює Коломойський зі своїм оточенням.

Коломойський прокоментував цей збіг так: "Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро, - ред.)".

Родини президента Зеленського в готелі не бачили.

Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов опублікував коментарій Коломойського. Олігарх розповів, що вже виїхав з отелю, а сам не знав, що туди ж приїхав президент.

"Я щойно покинув готель, їду. Я заїхав до Редісона 30 грудня. Наскільки мені відомо, президент зупинився в іншому крилі готелю, з окремим входом та ліфтом. Ми з президентом не бачилися та не спілкувалися. Вчора ми вечеряли в готелі і не знали, що президент заїхав. Я про прибуття Зеленського дізнався від журналіста Ткача сьогодні о 15:13. Ще раз повторюю, що ми з Зеленським не спілкуємось, це - збіг", - розповів Коломойський.

Нагадаємо, на початку 2020 року президент Зеленський був також на відпочинку в "Буковелі" в цьому ж готелі, де також відзначав Новий рік  Коломойський.

Курортом "Буковель" володіла компанія Коломойського та Геннадія Боголюбова. Після націоналізації "Приватбанку" частину акцій держава безуспішно намагалася продати.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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