​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
Український журналіст Цимбалюк виїхав з Росії, бо не хоче ставати “заручником Кремля”
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
МЗС Росії: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
Байден запевнив Зеленського у рішучій відповіді США та союзників в разі вторгнення Росії в Україну
Байден запевнив Зеленського у рішучій відповіді США та союзників в разі вторгнення Росії в Україну
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня
ГоловнаСуспільствоЖиття

3 січня в Києві стало найтеплішим за всю історію спостережень

Погода у столиці відповідає кінцю жовтня.

3 січня в Києві стало найтеплішим за всю історію спостережень
Фото: Макс Требухов

У понеділок, 3 січня, середньодобова температура в Києві становила +4,3°С.

Це найвищий показник за всю історію спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського на своєму сайті. Попередній рекорд 1899 року був на 0,3°С нижчим.

Максимальна температура цього дня піднялась до +8,2°С, і це також рекорд - у 1899 року температура піднялась найбільше до 6,1°С.

"Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня", - заявили метеорологи.

При цьому грудень у Києві був близький до кліматичної норми. Середньомісячна температура грудня становила -1,6°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 років тільки на 0,2°С.

Найхолодніше було 24 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -13,2°С, а найтепліше - 11 грудня, коли максимальна температура досягла +7,2°С.

Грудень видався вологим. На проспекті Науки у Києві за місяць випало 66 мм опадів, або 140%  кліматичної норми.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також