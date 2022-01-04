3 січня в Києві стало найтеплішим за всю історію спостережень

У понеділок, 3 січня, середньодобова температура в Києві становила +4,3°С.

Це найвищий показник за всю історію спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського на своєму сайті. Попередній рекорд 1899 року був на 0,3°С нижчим.

Максимальна температура цього дня піднялась до +8,2°С, і це також рекорд - у 1899 року температура піднялась найбільше до 6,1°С.

"Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня", - заявили метеорологи.

При цьому грудень у Києві був близький до кліматичної норми. Середньомісячна температура грудня становила -1,6°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 років тільки на 0,2°С.

Найхолодніше було 24 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -13,2°С, а найтепліше - 11 грудня, коли максимальна температура досягла +7,2°С.

Грудень видався вологим. На проспекті Науки у Києві за місяць випало 66 мм опадів, або 140% кліматичної норми.