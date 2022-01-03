Окупанти поранили українського військового

Від початку понеділка, 3 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.
В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.
“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі не стріляли.
Впродовж суботи, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
У п’ятницю, 31 грудня ворог тричі порушив тишу, загинув український військовий – молодший сержант Станіслав Богуславський з Дніпропетровщини.