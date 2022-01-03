​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
​"Боюся, що Путін вторгнеться в Україну, стримають лише небачені досі санкції", – Шифф
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
Що подивитися на свята – фільми для гурманів
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський
Прокуратура Норвегії попередила про загрозу вчинення Брейвіком нових злочинів
Прокуратура Норвегії попередила про загрозу вчинення Брейвіком нових злочинів
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
У Зеленського уточнили час початку розмови з Байденом
У Зеленського уточнили час початку розмови з Байденом
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поранили українського військового

Ворог стріляв три рази.

Окупанти поранили українського військового
Фото: pravda.com.ua

Від початку понеділка, 3 січня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі не стріляли.

Впродовж суботи, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

У п’ятницю, 31 грудня ворог тричі порушив тишу, загинув український військовий – молодший сержант Станіслав Богуславський з Дніпропетровщини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також