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В останній день 2021 року на Донбасі загинув десантник Станіслав Богуславський

Ім’я загиблого героя назвало Командування Десантно-штурмових військ.

У п’ятницю, 31 грудня 2021 року, в зоні операції Об’єднаних сил російські окупанти вбили молодшого сержанта Станіслава Богуславського. Він служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Станіслав Богуславський
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Станіслав Богуславський

"Із сумом повідомляємо, 31.12.2021 року внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення не сумісне з життям військовослужбовець 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович. Це важка втрата для кожного з нас...", – повідомили у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Там зазначили, що молодший сержант Станіслав Богуславський був щирою, відкритою людиною, був "готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом".

"Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу... Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять герою... Не пробачимо!", – йдеться у дописі.

Боєць Збройних Сил України загинув ввечері, 31 грудня, в районі Авдіївки Донецької області від ворожого обстрілу зі стрілецької зброї.

Богуславський Станіслав Андрійович жив у місті Новомосковськ на Дніпропетровщині.

За підрахунками інформаційного інтернет-видання "Новинарня", Станіслав Богуславський – третя бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.

1 грудня поблизу Новотроїцького від кулі снайпера загинув солдат Валерій Геровкін із 93-ї окремої механізованої бригади.

16 грудня, також від снайперської кулі, біля Павлополя загинув боєць 74-го окремого розвідувального батальйону старший солдат Станіслав Запорожець.

Окрім того, 1 січня у Харкові помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого 27 грудня у зоні проведення бойових дій на Донбасі поранив російський снайпер.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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