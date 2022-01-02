У зоні бойових дій на Донбасі далі – “тиша”

Втрат з української сторони немає.

Від початку неділі, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого 27 грудня у зоні проведення бойових дій на Донбасі поранив російський снайпер.

Впродовж суботи, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Впродовж п’ятниці, 31 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий.