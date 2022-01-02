Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Зеленський призначив директора ДБР
Зеленський призначив директора ДБР
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

У зоні бойових дій на Донбасі далі – “тиша”

Втрат з української сторони немає.

У зоні бойових дій на Донбасі далі – “тиша”
Фото: vchasnoua.com/

Від початку неділі, 2 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого 27 грудня у зоні проведення бойових дій на Донбасі поранив російський снайпер.

Впродовж суботи, 1 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Впродовж п’ятниці, 31 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, загинув український військовий.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також