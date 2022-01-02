У Києві п’яний водій збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході

Дитину з травмами шпиталізували до лікарні.

У Києві затримали нетверезого водія, який, ймовірно, збив дитину на пішохідному переході.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

“Учора близько 21-ї години автомобіль BMW на швидкості скоїв наїзд на 12-річного хлопчика, який переходив дорогу пішохідним переходом на вулиці Світлицького”, – йдеться у повідомленні.

Винуватець з місця пригоди втік, навіть не зупинившись. Дитину з травмами шпиталізували до лікарні.

Завдяки камерам відеоспостереження “Безпечне місто” патрульні встановили напрямок, у якому поїхав водій BMW, і зупинили цей транспортний засіб.

Водій під час спілкування з поліцейськими поводився зухвало, у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння. “Це підтвердив і висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди порушника доставили для перевірки. Результат — один проміле алкоголю в крові”, – додали патрульні.

Патрульні затримали ймовірного винуватця ДТП і передали слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування усіх обставин події.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Нагадаємо, у Дніпрі п’яний водій у спричинив ДТП із чотирма автівками, у якій постраждала дворічна дитина.