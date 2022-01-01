У Херсоні розпочав роботу перший в області фронт-офіс поліції. Його презентував очільник регіональної поліції Олександр Прокудін.

“Важливою особливістю нового фронт-офісу є його безбар’єрність, він адаптований під потреби усіх громадян, які бажають отримати якісний поліцейський сервіс”, – йдеться у повідомленні поліції.

Офіс розташований на першому поверсі Херсонського районного управління поліції, куди надходить більшість заяв та повідомлень від жителів обласного центру про злочини та правопорушення. Саме сюди цілодобово звертаються найбільше громадян і за консультаційною допомогою.

Фронт-офіс – це прозорий відкритий простір, облаштований приймальнею, черговою частиною, кімнатою для проведення слідчих дій, а також доставлення осіб.

“Працівники фронт-офісу пройшли спеціальне навчання і можуть швидко й професійно надати необхідну консультацію, записати людину на особистий прийом, сприяти у видачі довідок або витягів із реєстрів, прийняти звернення тощо. Є зручне ігрове місце для дітей, щоб батьки могли комфортно взаємодіяти з поліцією. Для громадян з інвалідністю облаштували пандуси”, – додали у поліції.

Відвідувачі бачитимуть, як працюють поліцейські. Крім того, у приміщенні встановлена система відеомоніторингу Custody Records, що “дозволить забезпечити дотримання прав громадян та ефективно реагувати на можливі порушення як із боку відвідувачів, так і поліцейських”.