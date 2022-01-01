У Херсоні розпочав роботу перший в області фронт-офіс поліції. Його презентував очільник регіональної поліції Олександр Прокудін.
“Важливою особливістю нового фронт-офісу є його безбар’єрність, він адаптований під потреби усіх громадян, які бажають отримати якісний поліцейський сервіс”, – йдеться у повідомленні поліції.
Офіс розташований на першому поверсі Херсонського районного управління поліції, куди надходить більшість заяв та повідомлень від жителів обласного центру про злочини та правопорушення. Саме сюди цілодобово звертаються найбільше громадян і за консультаційною допомогою.
“Працівники фронт-офісу пройшли спеціальне навчання і можуть швидко й професійно надати необхідну консультацію, записати людину на особистий прийом, сприяти у видачі довідок або витягів із реєстрів, прийняти звернення тощо. Є зручне ігрове місце для дітей, щоб батьки могли комфортно взаємодіяти з поліцією. Для громадян з інвалідністю облаштували пандуси”, – додали у поліції.