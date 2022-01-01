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Освітянам з 1 січня підвищили зарплату

Підняли оклади та доплати.

Освітянам з 1 січня підвищили зарплату
Фото: dv-gazeta.info

З 1 січня в Україні розміри посадових окладів та доплат для педагогів підвищилися на 5-30% .

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року.

На 10% зарплату підняли:

педагогам у закладах спеціалізованої освіти, мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування та інших закладах спеціалізованої освіти;

керівним та педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах,

педагогам у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти,

педагогічним працівникам закладаів освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон).

На 20% більше платитимуть педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам: 

у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних, санаторних),

у закладах освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування (або за наявності у закладах освіти таких класів, груп),

у закладах освіти при установах виконання покарань,

приймальниках-розподільниках для дітей,

школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації,

центрах медико-соціальної реабілітації дітей,

спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби,

притулках для дітей, соціально- реабілітаційних центрах (дитячих містечках) і центрах соціально-психологічної реабілітації дітей,

у будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На 25% – освітянам у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), в інклюзивно-ресурсних центрах і логопедичних пунктах.

На 30% – педагогам у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або за наявності в них груп, класів), з контингентом осіб з особливими освітніми потребами чи які потребують тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу.

Зарплати також підвищили за використання іноземної мови у роботі, за ведення груп подовженого дня, класне керівництво і перевірку домашніх робіт.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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