​Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ біля Травневого, втрат немає

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік Травневого, що на Донеччині окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, розслідувачі з Conflict Intelligence Team вважають, що концентрація російської військової техніки біля України і в Криму уже перевищила квітневі показники. При цьому вони не впевнені, що цих сил достатньо для повномасштабного нападу на Україну.