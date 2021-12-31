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​Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ біля Травневого, втрат немає

Окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

​Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ біля Травневого, втрат немає
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік Травневого, що на Донеччині окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, розслідувачі з Conflict Intelligence Team вважають, що концентрація російської військової техніки біля України і в Криму уже перевищила квітневі показники. При цьому вони не впевнені, що цих сил достатньо для повномасштабного нападу на Україну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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