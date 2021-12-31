​Романтична подорож, автомобіль, гроші: українці розповіли, які подарунки хотіли б отримати на Новий рік

Найкращим подарунком, який українці хотіли б отримати на Новий рік, стала романтична подорож і автомобіль.

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що в попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші). Зараз же люди так скучили за подорожами, що на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних) і автомобіль та аксесуари до нього (12%).

Наступні три подарунка, які б хотіли отримати українці – це гроші (10%) мобільний і інші електронні пристрої (9%) та побутова техніка (7%).

Всі інші подарунки хочуть отримати менш ніж 5% опитаних.

Фото: kiis.com.ua

Щодо бажаних подарунків для чоловіків та жінок, то гроші чоловікам і жінкам подобаються однаково. Автомобілі чи аксесуари до них хотіли би отримати 14% чоловіків і 10% жінок; побутову техніку - 8,3% жінок і 4,5% чоловіків (чоловіки виявляється теж активно приймають участь у приготуванні їжі і прибиранні). У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок і 17% чоловіків (все ж жінки більш романтичні попри прихильність до грошей). Туалетну воду, парфуми, косметику хотіли б отримати 6% жінок і 3% чоловіків.

У новорічних побажаннях також простежується і вікова різниця. З віком українці стають менш романтичними і менше хочуть подорожувати: у романтичну подорож у віці до 60 років хотіли б поїхати 20-25% українців, у 60-69 років 11%, а після 70 років тільки 4%.

"Це суттєво відрізняє Україну і інші пострадянські країни від західних країн. В Україні рівень щастя з віком падає, а в західних країнах U-подібна залежність, спочатку з віком рівень щастя падає, а після 50 зростає, пенсіонери більше насолоджуються життям і подорожують. Бажання отримати автомобіль з віком зменшується від 19% до 3% (можливо частково тому, що він в них вже є)", - зазначають у КМІС.

Якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то крім суттєвого зростання бажання подорожувати, зростає потреба у мобільних телефонах і інших електронних пристроях, (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах. Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства, необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів Інтернету.

Відповідаючи на запитання про бажаний подарунок, респонденти могли також дописати своє бажання, якого не було в списку. Найчастіше зустрічалося те, що подарувати неможливо – мир та здоров’я. Але були і більш реалістичні побажання. Це - будь які поздоровлення від дітей чи онуків або щоб вони приїхали у гості.

Опитувані також хотіли б отримати у подарунок книжку, балалайку, велику шоколадку, мопед двухциліндровий, набір фарб для живопису, поцілунок від дружини, "шаблю атамана Сірка Івана", "щоб всі ті, хто мутить воду в Українi забрались до бiсового батька за поребрик", шубу з соболя, і "щоб забрали жінку на півроку".

У КМІС також нагадали, що в 2017 декілька респондентів писали, що хочуть кота (в опитуванні є пункт "домашні тварини", але вони наполягали на уточненні і неодмінно хотіли дописати, що їм потрібен саме кіт і ніяка інша домашня тварина. Цього року таких чомусь не було, але кількість тих, хто хоче завести домашню тварину зросла з 0,8% до 1,8%.

Нагадаємо, головними подіями 2021 року Українці назвали пандемію коронавірусу, 30-річчя Незалежності та вакцинацію.