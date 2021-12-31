Російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння

Упродовж минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Ворог обстрілював позиції ЗСУ із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 31 грудня з боку окупантів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Вчора у бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Один український військовий зазнав поранення середньої важкості.