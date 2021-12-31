Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння

Ворог обстріляв позиції ЗСУ поблизу Кримського і Причепилівки.

Російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь із забороненого "Мінськом" озброєння
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Ворог обстрілював позиції ЗСУ із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 31 грудня з боку окупантів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

Вчора у бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Один український військовий зазнав поранення середньої важкості.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також