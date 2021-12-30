"Люди, які брали участь у початковій розробці Куликовського, вже давно не є співробітниками СБУ".

Воєнний злочинець Денис Куликовський, який катував полонених в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку, мешкав у Києві з 2019 року.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Видання опублікувало відео, яке надав колишній офіцер спецслужби. Відео було зняте влітку 2019 року в київській квартирі. З розмови випливає, що Куликовський тоді контактував із своїми колишніми поплічниками.

Як з'ясувалося, у 2018 році окупаційна адміністрація усунула його від керівництва в’язницею. Формально – за надмірну жорстокість, а де-факто, як кажуть колишні полонені, – через "фінансовий конфлікт з куратором" – Василем Євдокимовим на прізвисько "Ленін". Куликовського кілька місяців тримали то в камері, то у вагончику. Пізніше він утік з Донецька до Росії. Звідти, за даними джерел у правоохоронних органах, 23 квітня 2019 року він перетнув російсько-український кордон в Міловому Луганської області. На підконтрольній території його "чекали" співробітники СБУ.

"Є попередні дані, що він реально допомагав, – коментує Христо Грозєв, засновник Bellingcat, – і в нього навіть стався якийсь «катарсис», і він сам зрозумів, що те, чим займався в «Ізоляції», обернулося проти нього самого. Логічно, що він подивився з іншого кінця на цю історію: його самого утримували в «Ізоляції». І навіть була дуже цікава ситуація: він на якийсь час перетнув кордон і повернувся на територію Росії, щоб знайти одного з ключових персонажів, який має дуже тяжкий злочин саме в контексті «Ізоляції» та в контексті окупації. Потім він перетнув добровільно кордон назад і повернувся в Україну".

У січні 2020-го OBOZREVATEL опублікував оперативні записи переговорів Куликовського з помічником куратора тюрми і командувача так званих "сил спецоперацій" угруповання "ДНР" Василя Євдокимова, якого Україна підозрює в організації вбивств полковника СБУ Хараберюша та полковника ГУР Шаповала.

На записах Куликовський записаний з мікрофона, запис явно робиться у його присутності, це – не перехоплення спецслужб.

Співрозмовник видання, колишній працівник української спецслужби, стверджує, що з осені 2019 року за Куликовським припинила наглядати СБУ. За його свідченням, підозрюваний у катуваннях опинився фактично на волі. І продовжував жити у Києві (від грудня 2020-го вже у статусі заочно підозрюваного).

"Радіо Свобода" звернулося до СБУ з запитаннями: чи дійсно Куликовський жив у Києві, чи співпрацював він із спецслужбою та як потім опинився на волі. З відповіді випливає, що затримання Куликовського у 2021 році "планували заново", але що трапилось до цього – невідомо. У спецслужбі також заперечили, що Куликовський знаходився під прикриттям.

"Говорити про якесь прикриття Куликовського з боку спецслужб немає підстав. Мова йде про цілком таємну операцію, про яку знало дуже обмежене коло людей. Люди, які брали участь у початковій розробці Куликовського, вже давно не є співробітниками СБУ. Вони стали працівниками іншого розвідувального органу. З огляду на низку факторів, заходи із затримання Куликовського довелося планувати заново вже у 2021 році. Наразі, на жаль, не є можливим розкрити всі деталі. Коли інформація про перебування і пересування Куликовського на території України підтвердилась, він був затриманий контррозвідкою СБУ. Сьогодні слідство триває. Сподіваємося, з часом ми зможемо надати суспільству більше подробиць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Ізоляція" – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот. Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.

9 листопада контррозвідники СБУ затримали Куликовського в Києві. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу.

Багато колишніх в'язнів "Ізоляції" із жахом згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Садист прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої "ДНР."

За словами його жертв, під керівництвом "Палича" в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.

10 листопада суд заарештував Куликовського без права застави до 7 січня. На суді він визнав свою провину і сказав, що шкодує про скоєне. Також Куликовський розповів, що останні кілька років проживав у Києві, а винаймати житло йому допомагали знайомі.

Раніше за підтримки Bellingcat були встановлені ключові військові злочинці донецької "Ізоляції" з російським громадянством.