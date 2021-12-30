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Чорногорія посилила правила в'їзду для українців

Окрім "паспорта вакцинації" необхідно мати негативний ПЛР-тест, або експрестест антиген.

Чорногорія посилила правила в'їзду для українців
Фото: http://forum.vesveter.ru

З 2 січня 2022 року в Чорногорії набувають чинності оновлені умови перетину кордону.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

"Тепер в'їзд дозволяється за наявності одного з двох документів: 1. Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду; 2. Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути щонайменше 10 днів і щонайбільше 180 днів)", - йдеться в  повідомленні.

В обох випадках також необхідно мати або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години, або експрестест антиген не старше 48 годин. Зазначені умови діють до 12 січня.

Раніше для в'їзду до Чорногорії необхідно було надати лише негативний тест.

Нагадаємо, у вересні влада Чорногорії змінила правила в'їзду в країну для іноземців і заборонила громадянам інших держав перетин кордону з частковою вакцинацією від коронавірусу (однією дозою).

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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