Українці назвали позитивні події, які трапилися з ними в 2021 році

Водночас майже у 29% опитаних цього року жодних позитивних змін не трапилося.

Більшість українців були щасливими у 2021 році.

Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 7% сказали, що були дуже щасливими, ще 46%, що були щасливими переважно. Переважно нещасливими були 27%, а зовсім нещасливими – 8%. Водночас кількість щасливих українців суттєво зменшилась порівняно з 2019-м, допандемійним роком, коли щасливих було понад 60%.

"Щастя не в грошах… а в їх кількості... Рівень щастя співвідноситься з матеріальним станом: заможніші респонденти значно частіше заявляли про те, що були щасливими впродовж року, аніж бідніші. Така сама залежність існує стосовно очікувань від майбутнього року: чим респонденти багатші, тим частіше вони очікують, що наступний рік буде кращим", - зазначається у дослідженні.

П’ята частина опитаних у 2021 році раділи за значні успіхи рідних, 17% - мали значні успіхи у роботі, навчанні чи творчості. Ще 13% здійснили цікаву подорож в Україні чи за її межами.

Майже кожен десятий сказав, що протягом року поборов важку чи хронічну хворобу. Водночас майже 29% опитаних заявили, що жодних позитивних подій у їхньому житті 2021 року не сталося.

Нагадаємо, головними подіями року Українці назвали пандемію коронавірусу, 30-річчя Незалежності та вакцинацію.