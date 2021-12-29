Окупаційні війська тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає

У зоні бойових дій на Донбасі від початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки - відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 22 грудня ТКГ погодила повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Попри це, вже 23 грудня російські найманці тричі його порушили.