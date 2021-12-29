Озеро Качине в Дарницькому районі Києва, яке відстояли місцеві мешканці п'ять років тому, знов збираються забудовувати. Концепцію можливої забудови водойми заслухали вчора, 28 грудня, на засіданні громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації.

Питання винесла на розгляд громради ініціативна група "по захисту і збереженню водних об'єктів" в районі Позняків, передає кореспондент LB.ua.

Питання по Качиному з'явилося в порядку денному в розділі "Різне", без конкретної назви. Через це активісти захисту озера, які не входять до складу ради, фактично не були поінформовані про розгляд. Як пояснив LB.ua голова громради Геннадій Сінцов, це стандартна процедура для розгляду питань, поданих за ініціативи мешканців листом. І саме винесення питання на засідання не є процедурою громадських слухань, вони проводяться окремо.

Автор подання, голова ініціативної групи Володимир Степашко повідомив, що впродовж багатьох років забудовник ділянки (згідно результатів інвестконкурсу КМДА це був "Житлоінвестбуд УКБ") на перетині вулиць Здолбунівської і проспекта Григоренка не виконує своїх інвестиційних зобов'язань, і тому територія є захаращеною і занедбаною.

"Там зараз просто клоака, сміттєзвалище”, - сказав Степашко про територію вздовж озера Качине і до озера Жандарка. І тому цей бік проспекту Григоренко потрібно впорядкувати, вважає голова ініціативної групи.

Впорядкуванням водойми і прилеглої території ініціативна група пропонує зайнятися забудовнику, який зможе зробити це, звівши три висотки між озером Качиним і проспектом Григоренка (на фото). Причому, згідно, презентаційних матеріалів, майбутні житлові будинки стоятимуть просто впритул до завантаженої автомагістралі (частина розвязки від Дарницького моста на масив Позняки).

Фото: facebook.com/Озеро-Качине

На засіданні також представили попередню концепцію "благоустрою озера". В проєкті озеро Качине називали озером "Васильківська прірва", яке колись існувало в цьому районі, але трохи в іншому місці - там, де зараз прокладено проспект і збудовано житловий масив.

Схоже, що проєктанти умисно змінили назву водойми, яка через скандальні дії забудовника в 2015-2016 роках стала широко відомою як озеро Качине.

Представник проєктанта повідомив, що на місці майбутнього будівництва існує високий рівень підземних вод, підтоплення, насичення рослинними залишками, що призводить до руйнування території. Озеро не зареєстроване в Держагентстві водних ресурсів і не передано на баланс КП "Плесо".

Разом з тим, за даними LB.ua, в проєкті нового Генплана Києва, який скоро винесуть на громадські обговорення, озеро Качине зафіксоване як водний об'єкт, а територія навколо нього належить до зелених зон.

Три висотки на березі Качиного планують звести на ділянці розміром 0,33 га, загальна площа забудови разом з озером і промендом навколо нього - 1,87 га. Озеро планують поглибити, укріпити береги з боку будинків. Наскільки реальна містобудівна ситуація дозволяє розмістити всі вказані об'єкти разом з прибудинковою територією, можна оцінити на фото. Фактично маленьку водойму, яку вже засипали на третину, засиплять ще більше і забетонують.

"Це створення оазису в кам'яних джунглях Позняків", - зазначила представниця проєктантів на громраді.

LB.ua також стало відомо, що сьогодні, 29 грудня, питання "благоустрою озера Качиного" шляхом забудови розгляне керівник Дарницької РДА Ярослав Лагута.

Нагадаємо, рік тому стало відомо, що заступник київського міського голови Вячеслав Непоп дав доручення КП "Житлоінвест УКБ" почати підготовчі роботи для будівництва на місці озера Качине.