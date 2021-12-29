ДТЕК відмовився від планового ремонту електромереж у Києві та області на зимові свята

"ДТЕК Київські електромережі" скорегував графік проведення планових робіт з 29 грудня до 10 січня для того, аби не відключати електроенергію у помешканнях клієнтів у ці дні.

Про це повідомили у пресслужба компанії.

"Ми розуміємо, як важливо нашим клієнтам зустрічати новорічні свята вдома зі світлом, теплом, затишком та комфортом. Це особливо актуально в період низьких температур та погіршення погодних умов, які ми спостерігаємо зараз", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, в компанії наголосили, що аварійні бригади продовжать працювати в цілодобовому режимі, аби повертати світло в разі аварій чи негоди.

Напередодні Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Святопетрівське, Боярка, Крюківщина в Київській області понад добу були відключені від електропостачання через аварію на лініях електромереж. Крім того, деякі будинки, окрім електрики, залишились без води, послуг каналізації та опалення, які працюють на електроенергії.

У компанії "ДТЕК Київські регіональні мережі" повідомили, що через різке збільшене навантаження на мережі у період низьких температур вийшла з ладу кабельна лінія, що живить частково вулиці у 12 населених пунктах Бучанського району.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що віялових відключень в Україні не буде, оскільки запаси вугілля збільшуються.