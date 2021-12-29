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На трасі Н-09 Мукачево – Львів збудували кілька кілометрів підпірних стінок

Низові і верхові стінки захищають дорогу від можливих зсувів з гори та від розмиву річок

Цього року Закарпаття стало рекордсменом з кількості встановлених підпірних стін на дорогах. Як повідомляє Укравтодор, влаштування захисних конструкцій проводили в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Низові і верхові стінки захищають дорогу від руйнувань – можливих зсувів з гори та від розмиву річок.

Найбільше таких конструкцій встановили цього року на автодорозі Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів. Раніше тут побудували найдовшу в Україні підпірну стінку протяжністю 1,6 км, що захищає дорожнє полотно від річки Тиса.

“Протягом 2021 року на автодорозі Н-09 у Рахівському районі ми звели ще 1 км 826 м верхових стін та 1 км 560 м – низових. Глибина залягання фундаменту становить на різних ділянках 1,5 - 2,5 м”, - йдеться у повідомленні.

Наразі дорожники продовжують працювати над другою найдовшою підпірною стінкою в урочищі Кізій – заповідному масиві Карпатського біосферного заповідника, що розташований між селами Луг та Ділове. Також добігає кінця будівництво підпірної стіни із монолітного бетону на трасі Р-21 Долина-Хуст та будівництво 468-метрової стіни вздовж ріки Ріка у с. Нижні Бистрий.

“Ділянка роботи тут непроста – згори стікає вода, а річка під час опадів піднімається на кілька метрів. Тому дорожники поставили дренажні труби та спеціальні водопропускні труби. Все заради того, аби вода не потрапляла на дорогу і не руйнувала дорожнє полотно. Підпірна конструкція дозволить не лише укріпити береги річки та захистити дорогу від руйнування, а й розширити її до нормативів”, - пояснюють в Укравтодорі.

Наступного року розпочнеться ремонт пропущеної ділянки автошляху Р-21.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що усього за цей рік у межах ініційованої ним програми “Велике будівництво” відновили та побудували понад 7 тис. км доріг різного значення по всій країні.

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