"Укрзалізниця" продала перші 100 тисяч квитків за програмою "ковідної тисячі"

"Укрзалізниця" в понеділок, 27 грудня, заявила, що з моменту початку виплати "ковідної тисячі" пасажири придбали більше 100 тисяч квитків на поїзди. Загальна сума витрачених грошей - більше 42 млн гривень, а отже, середній чек становить 420 гривень.

Про це повідомляється на сайті "УЗ".

"З моменту початку виплат коштів від держави вакцинованим українцям на спеціальні картки за програмою «єПідтримка» пасажири здійснили більше 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки в чат-боті АТ «Укрзалізниця», на сайті booking.uz.gov.ua та на партнерських ресурсах", - стверджується в повідомленні.

За картками "єПідтримка" можна купити будь-який квиток на будь-який рейс, якщо його вартість не перевищує тисячі гривень.

Нагадаємо, що програма "єПідтримка", ініційована президентом Володимиром Зеленським, стартувала з 19 грудня, хоча деякі банки почали відкривати картки та зараховувати на них гроші навіть раніше. В її рамках громадяни мають змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

За ці кошти можна придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, придбати книжки. Людям старшого віку їх також дозволять використовувати на придбання ліків.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". Після перевірки на відповідність встановленим критеріям громадянин зможе відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

За попередніми підрахунками, це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.