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Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко

Гроші на закупівлю газу були передбачені.

Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж купує тепер, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля. Купувати газ можна було удесятеро дешевше, ніж тепер. 

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко.

За його словами, гроші на блакитне паливо були передбачені.

"Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля. На початку цієї зими у НАК "Нафтогаз" було більше 2 млрд доларів, які були передбачені не на крадіжку, не на корупційні оборудки "великого крадівництва", ні на корупцію на закупівлі медичного обладнання. На них треба було купити газ. Він коштував в десять разів дешевше, ніж сьогоднішня ціна", – сказав Петро Порошенко.

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