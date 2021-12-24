Херсонський морський порт перейшов у концесію

Міністерство інфраструктури, "Адміністрація морських портів, "Рисоіл-Херсон" і "Херсонський порт" 23 грудня підписали акти про передачу в концесію на 30 років майна ДП "Херсонський морський торговельний порт".

Загальна сума інвестицій у порт – 320 млн грн, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Херсонський порт буде модернізовано, що значно підвищить його ефективність. Йдеться про принаймні 216 млн грн інвестицій у порт у найближчі 3,5 року та щонайменше 18 млн грн для інфраструктури Херсону. Зокрема, у планах – співфінансування капремонту доріг на шляху до порту та нового майданчика для вантажівок поза межами міста", – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, капітальні інвестиції допоможуть реалізувати потенціал для розвитку перевезень внутрішніми водними шляхами, адже порт знаходиться у дельті Дніпра. Однією з умов концесійного договору є збільшення до 80% частки вантажів, що прямують до порту внутрішнім водним та залізничним транспортом.Засновниками ТОВ "Херсонський порт" опосередковано виступають компанії груп Risoil та Georgian Industrial Group. Договір стосовно передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" було підписано у червні 2020 року.

Нагадаємо, 1 грудня 2021 року Мінінфраструктури передало в концесію на 35 років перший порт. З 2 грудня портом "Ольвія" почало керувати QTerminals. Гарантовані інвестиції становлять 3,4 млрд грн.

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