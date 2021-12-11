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Державіапідприємство “Україна” та недобудований термінал у “Борисполі” передали Мінінфраструктури

Об'єкти перейшли від Держуправління справами.

Державіапідприємство “Україна” та недобудований термінал у “Борисполі” передали Мінінфраструктури
Фото: president.gov.ua

10 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 636 про передачу об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами.

Так, Зеленський погодився передати від Держуправління справами Міністерству інфраструктури України два об’єкти.

Це: Державне авіаційне підприємство “Україна” у Борисполі та термінальний комплекс в аеропорту “Бориспіль”, будівництво якого не завершено.

"Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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