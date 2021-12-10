Міненергетики призначило нову наглядову раду "Укренерго"

До неї увійшли чотири незалежні члени та троє представників держави.

Міністерство енергетики призначило нову наглядову раду державної компанії "Укренерго".

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що в новому складі наглядової ради працюватимуть фахівці з багаторічним досвідом в енергетичному секторі країн світу. Їх було обрано Номінаційним комітетом за результатами конкурсу та затверджено наказом Міненерго.

"Обрання нової професійної наглядової ради - це запорука прозорої та стабільної роботи компанії. А відтак - і успішної інтеграції українського ринку електроенергії з європейським, адже «Укренерго» відіграє ключову роль у синхронізації нашої енергосистеми з ENTSO-E", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Новий склад наглядової ради "Укренерго": Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі (незалежні члени), Юрій Токарський, Михайло Ільніцький, Юрій Бойко (представники від держави).

Деян Остоїч має понад 35 років досвіду роботи в енергетичному секторі та в галузі розвитку інфраструктури в Європі, Центральній Азії, Східній та Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та США. Був представником програми Світового банку в Україні (2004—2009) та в Австрії (2016-2019). Курував енергетичну програму Світового банку в Україні та Східній Європі.

Педер Андреасен – 13 років працював на посаді генерального директора Energine - національного оператора системи передачі електроенергії та природного газу Данії (2005 - 2018 рр.); екс-Президент ENTSO-E. З 2018 був членом наглядової ради НЕК "Укренерго".

Даніель Доббені у 2014 – 2017 рр. обіймав посаду голови Ради Директорів Комісії з енергетики Бельгійської Федерації. З 2013 працюв Головою Ради Директорів EIT InnoEnergy для Benelux, з 2015 – членом Ради Директорів та Головою ревізійної комісії Eurowatt S.A., Люксембург.

Роман Піонковські - колишній президент інвестиційного підрозділу європейського оператора передачі електроенергії PSE Inwestycje. У 2016 – 2017 рр. працював заступником голови правління польської ENERGA Wytwarzanie SA, 2007-2012 рр. - член правління, заступник голови правління – директор зі стратегічного менеджменту, директор Центру розвитку енергетичних активів, голова правління ENERGA SA.

Юрій Токарський – був членом наглядової ради НЕК «Укренерго» з 2019 року. До його компетенції належало представництво інтересів акціонера в наглядовій раді за напрямами фінансової діяльності підприємства та інтеграції до європейської мережі операторів ENTSO-E.

Михайло Ільницький має значний досвід роботи на українських енергетичних підприємств. Так, з 2018 року обіймав посаду голови правління АТ "Чернігівобленерго", у 2013-2018 рр. – комерційного директора ПАТ “Сумиобленерго”, з 2003 по 2013 рр. працював на ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

Юрій Бойко – свою кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України. Протягом 2020-2021 рр. у Міністерстві енергетики на посаді заступника міністра координував діяльність Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії.

Нагадаємо, у вересні "Укренерго" перейшло в управління Міністерства енергетики від Міністерства фінансів. Держкомпанія перебувала в управлінні Мінфіну з грудня 2018 року. Тодішній уряд пояснював, що це було потрібно для прискорення корпоратизації компанії та успішної сертифікації за європейськими стандартами ENTSO-E.