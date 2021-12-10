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Міненергетики призначило нову наглядову раду "Укренерго"

До неї увійшли чотири незалежні члени та троє представників держави.

Міненергетики призначило нову наглядову раду "Укренерго"
Фото: Макс Требухов

Міністерство енергетики призначило нову наглядову раду державної компанії "Укренерго".

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що в новому складі наглядової ради працюватимуть фахівці з багаторічним досвідом в енергетичному секторі країн світу. Їх було обрано Номінаційним комітетом за результатами конкурсу та затверджено наказом Міненерго.

"Обрання нової професійної наглядової ради - це запорука прозорої та стабільної роботи компанії. А відтак - і успішної інтеграції українського ринку електроенергії з європейським, адже «Укренерго» відіграє ключову роль у синхронізації нашої енергосистеми з ENTSO-E", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Новий склад наглядової ради "Укренерго": Деян Остоїч, Педер Андреасен, Даніель Доббені, Роман Піонковскі (незалежні члени), Юрій Токарський, Михайло Ільніцький, Юрій Бойко (представники від держави).

Деян Остоїч має понад 35 років досвіду роботи в енергетичному секторі та в галузі розвитку інфраструктури в Європі, Центральній Азії, Східній та Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та США. Був представником програми Світового банку в Україні (2004—2009) та в Австрії (2016-2019). Курував енергетичну програму Світового банку в Україні та Східній Європі.

Педер Андреасен – 13 років працював на посаді генерального директора Energine - національного оператора системи передачі електроенергії та природного газу Данії (2005 - 2018 рр.); екс-Президент ENTSO-E. З 2018 був членом наглядової ради НЕК "Укренерго".

Даніель Доббені у 2014 – 2017 рр. обіймав посаду голови Ради Директорів Комісії з енергетики Бельгійської Федерації. З 2013 працюв Головою Ради Директорів EIT InnoEnergy для Benelux, з 2015 – членом Ради Директорів та Головою ревізійної комісії Eurowatt S.A., Люксембург.

Роман Піонковські - колишній президент інвестиційного підрозділу європейського оператора передачі електроенергії PSE Inwestycje. У 2016 – 2017 рр. працював заступником голови правління польської ENERGA Wytwarzanie SA, 2007-2012 рр. - член правління, заступник голови правління – директор зі стратегічного менеджменту, директор Центру розвитку енергетичних активів, голова правління ENERGA SA.

Юрій Токарський – був членом наглядової ради НЕК «Укренерго» з 2019 року. До його компетенції належало представництво інтересів акціонера в наглядовій раді за напрямами фінансової діяльності підприємства та інтеграції до європейської мережі операторів ENTSO-E.

Михайло Ільницький має значний досвід роботи на українських енергетичних підприємств. Так, з 2018 року обіймав посаду голови правління АТ "Чернігівобленерго", у 2013-2018 рр. – комерційного директора ПАТ “Сумиобленерго”, з 2003 по 2013 рр. працював на ПАТ “Прикарпаттяобленерго”.

Юрій Бойко – свою кар’єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України. Протягом 2020-2021 рр. у Міністерстві енергетики на посаді заступника міністра координував діяльність Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії.

Нагадаємо, у вересні "Укренерго" перейшло в управління Міністерства енергетики від Міністерства фінансів. Держкомпанія перебувала в управлінні Мінфіну з грудня 2018 року. Тодішній уряд пояснював, що це було потрібно для прискорення корпоратизації компанії та успішної сертифікації за європейськими стандартами ENTSO-E.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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