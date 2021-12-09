Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
Радянський Союз знищили росіяни
Радянський Союз знищили росіяни
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін затвердив реорганізацію "Укроборонпрому" в акціонерне товариство

Відповідні постанови та розпорядження схвалено 9 грудня на засіданні уряду.

Кабмін затвердив реорганізацію "Укроборонпрому" в акціонерне товариство
Фото: ukroboronprom.com.ua

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перетворення державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство. Уряд також погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників на господарські товариства, які будуть перебувати під стовідсотковим контролем держави.

Відповідні постанови та розпорядження схвалено 9 грудня на засіданні уряду, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна. Державні унітарні та казенні підприємства Укроборонпрому будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належитимуть державі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трансформація "Укроборонпрому" дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного ОПК і провідними світовими оборонними компаніями.

Нагадаємо, раніше директор з трансформації "Укроборонпрому" Станіслав Людкевич заявив, що ДК "Укроборонпром" не буде приватизовано, 100% акцій належатимуть Кабінету міністрів України.

В рамках нового акціонерного товариства будуть створені субхолдинги за функціональними напрямками – авіаремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи і суднобудування. Окремо буде створено холдинг для спецекспортерів, оскільки це специфічний вид міжнародної діяльності, який потребує окремого регулювання. Деякі підприємства з "Укроборонпрому" відійдуть до нового холдингу – авіакосмічні системи, який лише створюється, і в 2022 році стане відомо, які саме підпріємства це будуть.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також