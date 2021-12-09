Кабмін затвердив реорганізацію "Укроборонпрому" в акціонерне товариство

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перетворення державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство. Уряд також погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників на господарські товариства, які будуть перебувати під стовідсотковим контролем держави.

Відповідні постанови та розпорядження схвалено 9 грудня на засіданні уряду, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Концерн припинить своє існування шляхом перетворення на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі Україна. Державні унітарні та казенні підприємства Укроборонпрому будуть реорганізовані у господарські товариства (акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю), які також перебуватимуть під 100%-им контролем та належитимуть державі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трансформація "Укроборонпрому" дозволить подолати технологічний розрив між державним сектором вітчизняного ОПК і провідними світовими оборонними компаніями.

Нагадаємо, раніше директор з трансформації "Укроборонпрому" Станіслав Людкевич заявив, що ДК "Укроборонпром" не буде приватизовано, 100% акцій належатимуть Кабінету міністрів України.

В рамках нового акціонерного товариства будуть створені субхолдинги за функціональними напрямками – авіаремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи і суднобудування. Окремо буде створено холдинг для спецекспортерів, оскільки це специфічний вид міжнародної діяльності, який потребує окремого регулювання. Деякі підприємства з "Укроборонпрому" відійдуть до нового холдингу – авіакосмічні системи, який лише створюється, і в 2022 році стане відомо, які саме підпріємства це будуть.