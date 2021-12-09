Із законопроєкту 5600 до другого читання прибрали норму, яка збільшувала б ренту на рудний бізнес Коломойського

Пропонувалося привʼязати її до цін на китайському ринку, але потім марганцеву руду прибрали із законопроєкту взагалі.

Із законопроєкту 5600 до другого читання прибрали норму про визначення за рикновими цінами ренти на видуботок марганцевої руди, яким займається бізнесмен Ігор Коломойський. Саме в такому вигляді законопроєкт і було ухвалено – зі старою системою обрахунку ренти відповідно до собівартості продукту.

Про це йдеться у матеріалі ескперта "Ліги антитрасту" Володимира Даценка для ZN.ua. За його словами, таким чином бізнесменові фактично подарували близько 800 млн гривень ренти на рік.

Доценко зазначає, що Україна володіє найбільшими запасами марганцевих руд у світі – близько 42% від усіх покладів. Однак держава далеко не перша за видобутком. Наприклад, ПАР, яка друга в світі за покладами, видобуває в 15 разів більше марганцю.

"Український марганцевий бізнес зосереджений у руках Ігоря Коломойського. Чотири ключові активи з видобутку та переробки марганцевих руд належать групі «Приват» через ряд кіпрських офшорів", – повідомив Доценко.

Фото: ZN.ua

Марганцевий бізнес приносить Коломойському близько 20 млрд гривень щороку. А в 2021 він отримав рекордні прибутки на тлі підвищеного попиту на сировину.

"Натомість рента від видобутку марганцевої руди, як і рента з інших копалин в Україні, є аномально низькою. Згідно з Податковим кодексом рента на руди металів (крім залізної руди) становить 6,25% від вартості виробництва руди. Для марганцевої руди це дорівнює близько 2 доларів з тонни", – йдеться у матеріалі.

Залізну руду в законопроєкті 5600 вдалося привʼязати до світових цін, хоч і заклали низький відсоток ренти при ціні до 100 доларів за тону.

У тексті до другого читання пропонували привʼязати розмір ренти за марганець до ціни на китайському ринку, але відняти вартість доставки Україна-Китай і внутрішню логістику. Це, залежно від цін, близько 20–40% розміру ренти. Однак у підсумку ренту на марганець прибрали з тексту взагалі, що і залишило її без змін.

"Для нас це прямі втрати можливих бюджетних надходжень, для Коломойського — щедрий подарунок від депутатів, які в останню мить виключили питання ренти на марганцеву руду із законопроєкту №5600", – вважає Доценко.

Нагадаємо, що так званий ресурсний законопроєкт 5600 був ухвалений парламентом у листопаді. Він досі не підписаний через подані постанови про скасування результатів голосування. Очікується, що Рада розблокує його у наступний вівторок.

Докладно про законопроєкт і податкові зміни читайте в матеріалі "5600: хто заплатить замість олігархів".