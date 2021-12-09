Країна ДТЕК: як невизнана монополія крутить Україною

Запитайте в тисячі людей: Ахметов – монополіст? Знайомі з цим словом скажуть «так». Але рішення єдиного уповноваженого органу – Антимонопольного комітету – про монополію ДТЕК у немає. А значить, найбільша бізнес-імперія, що впливає на доходи кожного домогосподарства та національну безпеку, в очах держави залишається звичайним суб’єктом господарювання. Відповідно, регулюється однаковими для всіх правилами, несе відповідальність нарівні зі всіма та користується тими самими правами, що й пересічний мікробізнесмен. Власником вертикально-інтегрованої групи ДТЕК є бізнесмен Рінат Ахметов . Найбагатша людина, що контролює чверть ВВП країни.

Фото: energo.dtek.com

ДТЕК мала б отримати мітку «монополіст» від АМКУ ще у 2010-2012 роках. У цей період завдяки дозволам Комітету та «правильній» приватизації група отримала контроль над 70% теплової генерації та 80% видобутку вугілля. Тоді ДТЕК одержала дозволи АМКУ на набуття контролю над підприємствами теплової генерації:

– ПАТ «Західенерго» (рішення 09.11.2011 № 661-р);

– ПАТ «Дніпроенерго» (рішення 21.12.2011 № 778-р);

а також найбільшими обласними енергопостачальними компаніями:

– ПАТ «Київенерго» (рішення 09.11.2011 № 662-р);

– ПАТ «Донецькобленерго» (рішення 21.12.2011 № 779-р);

– ПАТ «Дніпрообленерго» (рішення 14.03.2012 № 167-р);

а також вугледобувними підприємствами:

– ТДВ «Шахта «Білозерська» (рішення 27.12.2011 № 815-р);

– ДП «Добропіллявугілля» (рішення від 23.12.2010 № 704-р);

– ДП «Ровенькиантрацит» (рішення від 05.10.2011 № 568-р);

– ДП «Свердловантрацит» (рішення 05.10.2011 № 569-р).

Також були придбані вугільні активи в РФ – до складу ДТЕК увійшли ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська», ВАТ «Донський антрацит» (рішення від 06.06.2012 № 337-р і № 338-р).

З того часу світло та тепло в наших домівках, як і ціна за електрику, залежать не тільки від держави, а й від менеджерів Ахметова.

Фото: dtek-kem.com.ua

ДТЕК займає особливо впливове місце в енергосистемі України. Перш за все завдяки продуманій політиці поглинань активів. Група не намагалася збирати все підряд. Увага концентрувалася на найважливіших, без яких функціонування системи неможливе. А саме – маневрових потужностях (теплоелектростанції та вугілля), які, на відміну від того-таки «Енергоатому», дозволяють прикрутити обсяг поставленої в енергосистему електрики, коли попит падає, або докрутити – коли зростає.

Енергосистема України не працюватиме без ТЕС і шахт ДТЕКу. І не важливо, скільки атомних блоків функціонуватиме та який буде обсяг імпорту. Кінцеве слово все одно залишатиметься за ДТЕКом.

Такий підхід дозволив, інвестуючи мінімум, отримувати максимум влади та конвертувати її в більші доходи.

Коли групі потрібно було натиснути на державу, щоб отримати більше доходів, її енергоблоки позапланово виходили з ладу, а на складах не вистачало вугілля.

Загрозою віялових відключень ДТЕК у 2016 році домоглася прийняття НКРЕКП формули розрахунку ціни вугілля «Роттердам+», що підвищило вартість електрики. (Формула «Роттердам+» передбачала оплату ДТЕКу витрат на транспортування вугілля з портів Роттердаму, хоча насправді цих видатків не було, бо використовувалося вугілля виключно українського видобутку. – А.З.). Так вони переклали на населення втрати від коливань курсу доларових кредитів, отриманих до 2014 року завдяки помилкам їхнього менеджменту. Разом зі збитками від активів, втрачених на тимчасово окупованих територіях і пошкоджених унаслідок бойових дій.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

2020 року група такими самими методами добивалася підвищення прайскепів (встановлена НКРЕКП максимальна ціна, за якою електроенергію можна продавати бізнесу на українському енергетичному ринку. – А.З.). І хоча цієї мети не досягнула, але отримала інші профіти: починаючи від закриття справи «Роттердам+», закінчуючи кількома вигідними для іншого бізнесу Ахметова рішеннями регулятора, Укрзалізниці та ВР.

Сьогодні спостерігаємо схожий сценарій. Енергоблоки виходять у позаплановий аварійний ремонт, на складах не вистачає вугілля, а ДТЕК вимагає підвищити ціни на електроенергію та розділити з ними витрати на «зелений перехід».

Говорити, що це виключно цинічний шантаж – неправильно. Це мікс: від звички перекладати ризики бізнесу на споживача та державу, яка розслабляє менеджмент і плодить більше помилок, до необхідності мати більше грошей на утримання «політичної машини», без якої неможливо контролювати чверть ВВП країни.

Проте за будь-яких умов ДТЕК не могла б так грати монопольними м'язами, якби антимонопольні закони діяли на практиці, а не лише декларувалися на папері. Сам факт визнання ДТЕК монополістом суттєво обмежив би можливості для тиску, дисциплінував би менеджмент і зменшив апетити власника. Так, якби ДТЕК визнали монополістом, то:

– за зловживання монопольним становищем компанії загрожував би примусовий поділ від АМКУ;

– штрафи за порушення сягали б мільярдів гривень, а не 1,7 млн, які накладає НКРЕКП;

– АМКУ не давав би їм більше дозволів на придбання нових активів;

– від АМКУ застосовувалося б більш суворе регулювання (поведінкові зобов’язання): що можна робити, чого не можна, на що треба погодження та які практики потрібно змінити;

– держава мала б постійно та суворо моніторити діяльність компанії;

– будь-які її дефектні дії розглядалися б під кутом антимонопольного законодавства.

Фото: dtek-kem.com.ua

Зрозуміло, що Ахметова такі перспективи не приваблюють, адже дохідність і робота його бізнесу ще більше залежала б від чиновників і політиків. Тому можливості групи та власника поки що успішно використовуються, щоб не допустити визнання монополії.

Єдина за десятиріччя спроба держави це зробити датована 2015 роком. Тоді до АМКУ звернулися Укренерго (щодо створення ДТЕКом загроз національній безпеці) та НКРЕКП (щодо штучного завищення ціни вугілля та, як наслідок, ціни електрики). Під час розгляду справи Комітет установив, що група компаній ДТЕК разом із ДП «НАЕК «Енергоатом» на ринку генерації електроенергії мають істотні ринкові частки; ринкова влада Групи компаній ДТЕК додатково підсилюється її вертикальною інтеграцією (виробничий ланцюжок, що включає видобуток вугілля, генерацію, передачу та розподіл електроенергії та значний обсяг споживання електроенергії підприємствами, пов’язаними відносинами контролю). При цьому тоді, у 2015 році, ДТЕК добровільно був готовий продати частину власних активів, про що офіційно повідомляв.

У 2016 АМКУ мав розглянути звіт про дослідження ринку електроенергії та визнати ДТЕК монополістом. Але текст звіту був достатньо сирий, щоб не витримати судові нападки дтеківських юристів. А засідання зірвалося через повідомлення про замінування й евакуацію персоналу Комітету.

Другої спроби не було. І хоча в АМКУ залишалася справа про зловживання ДТЕК монополією, було зрозуміло, що рухатиметься вона в бік «чому ні». Що і підтвердилося в грудні 2018 року, коли Комітет її закрив з висновком, що ДТЕК – не монополіст і не може зловживати.

Фото: dtek-kem.com.ua

АМКУ обґрунтував це так: у генерації ДТЕК не має ринкової влади, бо ціну й інші умови визначають чиновники; видобуте вугілля ДТЕК продає сама собі, це не ринок, а внутрішньогрупові транзакції, на які монополії бути не може.

І це начебто виглядає логічно, якщо на питання «чому так» відповідати, орієнтуючись виключно на теорію і не враховуючи практику. Але підходи АМКУ до визначення монополії «на минуле» під час розслідування порушень відрізняються від підходів «на майбутнє» під час моделювання при наданні дозволів на нові придбання. І якщо майбутнє АМКУ моделює здебільшого на теорії, то минуле має оцінювати, базуючись і на практичних аспектах.

А практика «країни ДТЕК» така, що попри повноваження регуляторів, група, в тому числі завдяки контролю над видобутком вугілля, добивалася від держави свого. Цін і пільг, які дозволяли утримувати першу позицію у Forbes. Бо будь-яка гіпотетична альтернатива була або абсолютно нездійсненною, або суттєво дорожчою, у тому числі завдяки дтеківським віртуозам-лобістам.

Об’єктивно, державі нічого не заважало:

– визнати їх монополістом і регулювати;

– не давати дозволи на придбання нових активів;

– розвивати видобуток на державних шахтах і долати корупцію;

– призначати фахових чиновників, які не піддавалися б впливу їхніх лобістів;

– зміцнювати державний енергосектор для конкурентного тиску на ДТЕК;

– приймати якісні закони та об’єднатися з європейською енергосистемою;

– справедливо карати в розумні строки та інше.

Але цього не робили. У тому числі через залежність цих кроків від політиків. А політиків – від телеканалів і грошей лідера Forbes.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні ми знов ходимо по тому самому колу. Нічого з переліченого не зроблено. А невизнану монополію ДТЕКу влада лікує (чи робить вигляд) «подорожниками» прострочення сплати 3 млрд або декларативного закону про критичну інфраструктуру.

Жоден крок влади за останні місяці загострення стосунків між Банковою та Ахметовим не матиме стійкого ефекту. Це як «глибоке занепокоєння» у відповідь на «збройну агресію». Ні до чого, крім збільшення тиску та апетитів, воно точно не призведе.