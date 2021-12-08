"Быстрозайм" запустив соціальний проєкт з працевлаштування

Більшість дорослого життя людина проводить на роботі. Знайти хороше місце для праці не так просто. Близько половини українців за результатами соціологічних опитувань незадоволені своєю працею. Саме цей факт і став ключовим для створення сервісу з працевлаштування "Быстронайм".

В 2011 році «Быстрозайм» став першою в Україні фінансовою організацією, де люди могли отримати фінансову допомогу у необхідних ситуаціях. А 2021 року запущено унікальний соціальний проєкт «Быстронайм», де кожен українець може знайти роботу.

Вже сьогодні сервіс допомагає знайти роботу мрії сотням українців. 9 із 10 осіб працевлаштовуються на бажану посаду протягом першого місяця. «БыстроНайм» об'єднує велику партнерську мережу сайтів та додатків з працевлаштування з навичками професійних рекрутерів та кар'єрних консультантів, аби якнайбільше українців уже сьогодні змогли знайти улюблену роботу.

Ринок праці змінюється кожного дня. З'являються нові вакансії. Те, що було актуальним 5-10 років тому, сьогодні вже може бути не затребуваним чи реформованим. «Быстронайм» допомагає кандидатам правильно скласти грамотне резюме та розставити акценти таким чином, щоб на нього звернули увагу роботодавці. Резюме триматиметься у топі найкращих сайтів з працевлаштування, щоб кандидат отримував більше пропозицій від компаній. Соціальне завдання проєкту, щоб кандидат отримав роботу в хорошій компанії: з білою зарплатою, соціальним пакетом та оплачуваною відпусткою.

Основна місія проєкту «Быстронайм» — зробити свій внесок у створення такого суспільства, де люди будуть на улюблену роботу з радістю. Тому що вона приносить фінансове та моральне задоволення та благополуччя, а також допомагає втілювати найпотаємніші мрії.

Основне завдання – це соціальна допомога всім українцям. Цінності проєкту полягають у допомозі боротьби з бідністю. За даними різних міжнародних організацій рівень бідності в Україні високий і становить 50%. За межею бідності перебувають близько 19 млн. українців. Тому проєкт «БистроНайм» спрямований насамперед на те, щоб якнайбільше українців стали фінансово благополучні.

То що вас зупиняє? Більше не потрібно годинами думати, як правильно заповнити резюме. Шукати сайти, де можна знайти потрібні вакансії. Переживати про те, як правильно поводитися на співбесіді. Про все це тепер подбає сервіс "Быстронайм".

Все, що необхідно зробити – перейти на сайт та заповнити просту та зрозумілу кожному форму. Після цього ваше резюме побачать десятки працедавців. У разі зацікавленості вам надішлють запрошення на співбесіду. Все, що вам потрібно буде зробити – вибрати найкраще з того, що вам запропонують. Все просто.

Не варто відкладати у довгу скриньку те, що може зробити вас щасливими вже сьогодні. Переходьте на сайт проєкту «Быстронайм», користуйтеся послугами пошуку працевлаштування. І може вже завтра ви знайдете ту саму роботу мрії, яка принесе вам фінансовий добробут та тверду стабільність.