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У 2021 році українці взяли мікрокредити на рекордні 49 млрд гривень

За три квартали цього року у кредит видано на 261 млн гривень більше, ніж за весь минулий рік.

У 2021 році українці взяли мікрокредити на рекордні 49 млрд гривень

За перші три квартали 2021 року українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано швидких кредитів на суму 49 млрд грн. Це на 261 млн більше, ніж за весь 2020 рік, коли загальна сума становила 48,7 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Нацкомфінпослуг та НБУ.

Як зазначається, кількість виданих в Україні кредитів зростає рік у рік. У 2019-му щомісяця в середньому видавали 982,5 тис. кредитів, у 2020-му – 1 млн кредитів, а в 2021-му видано вже 1,2 млн кредитів. Тобто проти попереднього року середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів зросла на 20%.

Із кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% – з 4 059 грн до 4 515 грн.

Найчастіше українці беруть кредити онлайн: 85% мікрокредитних договорів оформлюються ними дистанційно – через інтернет.

"Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується – загальна сума боргу за 9 місяців 2021-го зросла на 5%. На даний момент українці завинили МФО 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами", – сказано в повідомленні.

На початку 2021 року набули чинності зміни до закону про кредитування, що впливають на сферу мікрокредитних фінансових організацій. Так, розмір суми штрафів та пені не може бути більшим за два розміри отриманої людиною суми, якщо кредит більше 1 мінімальної заробітної плати (6 тис. грн з 1 січня 2021 року).

Щоправда, це правило не поширюється на менші кредити. Тут, як і раніше, діє загальна норма – розмір штрафів і пені не може перевищувати 50% кредиту.

Учасники ринку ще взимку висловили думку, що ці зміни не будуть суттєво впливати на кількість видаваних кредитів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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