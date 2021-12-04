Гроші на тепло: громади очікують обіцяної компенсації від уряду

LB.ua дізнавався, як борги за газ можуть вплинути на місцеві бюджети.

30 вересня уряд, НАК «Нафтогаз» та Асоціація міст України підписали меморандум , який гарантував, що місцева влада не підніматиме тарифів на тепло для населення до кінця опалювального сезону. Натомість уряд мав відшкодувати територіальним громадам 37 мільярдів гривень. Це борги, які теплокомуненерго накопичили перед НАК «Нафтогаз» з 2016 по 2021 рік, оскільки держава не виділяла коштів на компенсацію тарифів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Історія одного боргу

Загалом територіальні громади України винні «Нафтогазу» близько 48 мільярдів гривень і ще 8 мільярдів штрафних санкцій. Приблизно 40% від цієї суми, а саме 27 мільярдів – це борги побутових споживачів, які не заплатили за комунальні послуги. А от 37 мільярдів – це борги підприємств теплокомуненерго, які виникли через те, що тарифи не покривали фактичної вартості виробництва та транспортування тепла.

«З 2016 року в Україні була створена не зовсім гарна практика, коли центральна влада встановлювала у ручному режимі тарифи. Вони були нижчими від ринкових, а компенсацію покладали на місцеві громади. Теплокомуненерго відразу ставали банкрутами, а місцеві громади були змушені їх дотувати. Під кінець опалювального сезону виходили значні збитки. Половина – через несплату населення, половина – через різницю в тарифах», – каже експерт Асоціації міст України Олег Гарник.

Фото: trvamu.blogspot.com Олег Гарник

Борги призвели до того, що працівники теплокомуненерго не отримували зарплат, а громади не могли термомодернізувати свої котельні. Рахунки близько 50 підприємств були заморожені. Через це в понад 60 громадах міг би не розпочатися опалювальний сезон.

У липні 2021 року парламент ухвалив закон №1730, який врегульовував реструктуризацію та погашення боргів підприємств ТКЕ. Відшкодування різниці в тарифах на себе взяла держава. З підприємств, чиї рахунки були заблоковані до початку опалювального сезону, вдалося зняти арешт.

Проте різницю в тарифах держава досі не погасила. Це може призвести до великих проблем. За словами мера Києва та голови АМУ Віталія Кличка, столиці доведеться заплатити два мільярди гривень.

«Справді, платіжки люди отримують від міської влади. Але 80% складової тарифів – це вартість енергоносіїв, ціна на електрику і газ. НКРЕКП, міністерство, Кабмін встановлює ціну на енергоносії. І це є ключовою складовою. Ми, мери, зробили все: і домовилися, і меморандум підписали з урядом, «Нафтогазом», в якому обумовили ціну на газ і компенсації містам. Ми зробили все для того, щоб тарифи на тепло та гаряче водопостачання для населення не зросли», – переконує Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua Віталій Кличко

Мер Києва наголосив, що така ситуація може бути смертельною для малих міст.

«Це коштує бюджету міста (Києва. – LB.ua) великих грошей. А де візьмуть великі кошти інші міста, у яких такої можливості немає? Вони на межі банкрутства, будемо прямо говорити. Чи соціального вибуху. А уряд досі не погасив місцевим бюджетам різниці в тарифах за минулі роки й не компенсує нинішніх витрат», – каже голова АМУ.

Проте під загрозою не лише маленькі громади, але й обласні центри. У коментарі LB.ua мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що уряд заборгував місту 400 мільйонів гривень.

«Ми дуже чекаємо, що впродовж грудня уряд виконає свої зобов'язання. На цей час ми коштів не отримали. Для нас це питання 400 мільйонів гривень. У нас цих грошей немає. Переносити кошти з інших статей ми не будемо. Ми просто не зможемо це оплатити. Буде борг перед «Нафтогазом», – каже він.

Фото: chasopys.te.ua Сергій Надал під час перевірки темпів модернізації комунальних підприємств у Тернополі

Для такого міста, як Старокостянтинів на Хмельниччині, це борг у 68 мільйонів гривень. Міський голова Микола Мельничук LB.ua повідомив, що громада буде змушена відмовитися від запланованого ремонту двох шкіл і двох доріг.

«Нам буде важко, бо в нас коефіцієнт спроможності громади 1,1 (якщо коефіцієнт спроможності 0,9 і нижчий, то така громада отримує додаткову субвенцію на оплату за газ. – LB.ua). Тобто ми на порозі спроможності. До кінця опалювального сезону борг буде 68 мільйонів гривень. Якщо відшкодування не буде, то ми не зможемо відремонтувати дві школи та дві дороги», – розповідає Микола Мельничук.

Видання LB.ua - одне з небагатьох серед топових загальнонаціональних ЗМІ, яке якісно висвітлює церковну тематику. Тому не гріх буде тут долучитися до кампанії Кирило (Говорун), вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів

Мер Старокостянтинова також каже, що згоден відмовитися від компенсації, якщо уряд профінансує об'єкти у громаді за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

«Я готовий на відсутність компенсації за тарифи, якщо за рахунок ДФРР у громаді відремонтують одну школу за 40 мільйонів гривень і за 190 мільйонів гривень очисні споруди, як нам обіцяли. Тоді це, можливо, буде справедливий обмін», – переконаний він.

Фото: Віталій Тараненко Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук

В Україні є громади, де борги теплокомуненерго перед «Нафтогазом» не дуже значні. У Нововолинську Волинської області борг складає вісім мільйонів гривень. Проте і така заборгованість заважає розвиватись.

«У нашого підприємства борг складає вісім мільйонів гривень. Я є мером лише рік, і ми його без цих восьми мільйонів спокійно прожили. Проте через нестачу цих коштів нам не вдалося провести термомодернізацію мереж. Зробити їх більш ефективними та енергоощадними. На це просто не вистачило обігових коштів», – розповів LB.ua мер Нововолинська Борис Карпус.

Фото: facebook/Борис Карпус - нововолинський міський голова Нововолинський міський голова Борис Карпус

Відшкодування вже у грудні

Відшкодування різниці в тарифах буде закладено в держбюджет на 2022 рік. Проте яка це буде сума, досі невідомо. Виплачувати їх будуть через субвенцію на облдержадміністрації. Інформацію про те, скільки і кому треба відшкодувати, також збирають працівники ОДА.

Територіальні громади вже подали інформацію і очікують рішення уряду та виділення грошей парламентом.

Перші 27 мільярдів гривень громади отримають уже цього календарного року. Як повідомив LB.ua голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, 2 грудня 2021 року народні депутати внесли відповідні зміни до держбюджету на цей рік.

Фото: Макс Требухов Віталій Безгін

Крім відшкодування різниці в тарифах, ОДА зібрали перелік неспроможних громад (коефіцієнт спроможності 0,9 і нижчий. – LB.ua). За поданням облдержадміністрацій ці громади повинні отримати додаткову субвенцію на купівлю газу. З держбюджету цього року для таких громад уже виділили 512 мільйонів гривень.