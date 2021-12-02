Примарні успіхи, або чому бюджет-2022 не відображає оптимізм президента

Першого грудня президент України виступав у Раді зі щорічним посланням і розповідав, як на наших очах твориться чи не економічне диво. А сьогодні Рада проголосувала бюджет на 2022 рік , в якому чомусь зовсім не видно цих шалених успіхів. Там залишається дефіцит і борги в сотні мільярдів, а також фінансування спокою на Банковій – піарних проектів та лояльності депутатів.

Доходи: «антиолігархічні» зміни не вражають

До другого читання Мінфін збільшив доходи держбюджету на 54,7 млрд грн до приблизно 1,3 трлн грн. І все одно це залишається найнижчим з 2015 року рівнем доходів відносно до ВВП. Ці зміни стають цікавішими, якщо подивитися на їх структуру.

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Уряд планує отримати додатково трохи більше 21,1 млрд грн від підприємств – загалом 158,4 млрд грн за рік. Судячи з усього, це і є очікувані надходження від ухваленого у вівторок податкового законопроекту №5600. Як бачимо, це далеко від обіцяних спочатку 60 млрд, і навіть від вересневих припущень міністра фінансів про 25-35 млрд грн. Для розуміння, майже стільки ж влада в останню мить нашкребла та хоче докинути на дороги до кінця 2021 році – тобто загалом у державному масштабі сума невелика. А от втрати довіри підприємців та погіршення інвестклімату через порушення Податкового кодексу та зміни податкових правил майже «на сьогодні» неспівставні.

Ще додаткові майже 25 млрд грн (71,2 млрд грн загалом) Уряд очікує від ренти. Тут можна подумати, що це ефект від потужних «антиолігархічних» змін у №5600. Але ні, дарма президент їх окремо підкреслив у своєму виступі вчора. З цих 25 млрд від ренти на залізну руду – тієї самої олігархічної статті – додатково очікують лише +240,7 млн. Основна частина збільшення рентних доходів – +24 млрд грн – між першим та другим читання обумовлено рентою на газ та нафту. Така вона, боротьба Банкової з олігархами – безглуздо безрезультатна, але безпощадна.

А от план надходжень від податків фізосіб до другого читання зменшився на майже 11 млрд грн. В основному це пов’язано з тим, що додаткові 4% ПДФО будуть спрямовані до місцевих бюджетів для підтримки місцевих підприємств теплопостачання в опалювальний сезон.

Фото: dumskaya.net

Видатки: нічого людям, все собі

По тому, хто доотримав найбільше грошей після другого читання, можна сміливо визначати справжні пріоритети влади. І навряд вони сподобаються громадянам.

Рекордсменом стало Мінінфраструктури – їх бюджет збільшився до другого читання майже на 70% до 18,1 млрд грн. Зокрема, 4,3 млрд йдуть на оновлення залізничного транспорту, 3,9 млрд на аеропорти і навіть 1 млрд на національну авіакомпанію. Ну і, звичайно, обіцяні 9 млрд на новий інструмент заохочення депутатів-мажоритарників – інфраструктурну субвенцію.

До речі, про 6 млрд грн на «соцеконом» – ще один фінансовий бонус на округи – теж не забули і забрали відповідну суму з ДФРР. Розподіляти «соцеконом» буде комісія Мінфіну, щонайменше половина складу якої має формуватися з депутатів бюджетного комітету. Тож пощастить не лише мажоритарникам, але й іншим депутатам. До речі за схожою схемою комісій буде розподілятися ще й освітня та спортивна субвенція, тільки в складі будуть депутати не лише бюджетного, але й профільних комітетів.

Не забули і підвищити фінансування держапарату. Так, видатки на Кабмін займають друге місце по відносному зростанню до другого читання. Бюджет уряду збільшився на 45% до 4,9 млрд грн. Також трохи зростуть витрати на Верховну Раду (+83,9 млн) та на ДУС (+23,7 млн), зокрема витрати на Офіс президента +12,5 млн.

Фото: Макс Требухов

Трошки докинули і наближденим до президента органам. +84,1 млн грн та бюджет у 388,1 млн на наступний рік отримала Рада нацбезпеки та оборони (мабуть порахували завантаженість по веденню реєстру олігархів). Бюджет РНБО буде навіть більшим за бюджет Антимонопольного комітету – органу, який безпосередньо мав би працювати на деолігархізацію. Ще +100 млн до другого читання отримала СБУ.

До речі, пам’ятаєте, що до першого читання вперше за багато років бюджет МВС був на 69 млн грн менше, ніж у попередньому році. Так от, цей недолік виправили – МВС отримає +1 млрд грн та буде розпоряджатися бюджетом у 99,2 млрд. В той же час, при скупченнях російських військ на кордонах Міноборони отримало лише +2,5 млрд грн.

Бюджети соціальноважливих міністерств – Міністерства охорони здоров’я та Міносвіти – до другого читання зріс на близько 1,5%, до 194,1 млрд та 58,6 млрд грн відповідно.

Жодна зі змін, яку можна побачити у кошторисі на 2022 рік після другого читання, не підвищує якість життя українців, не стимулює розвиток економіки та підтримку підприємництва. Рівно як і неможливо побачити тих рекордних рекордів, про які говорив президент у своєму посланні за трибуною парламенту. Єдине досягнення, яке там можна побачити, це зменшення дефіциту бюджету порівняно з попереднім роком. Втім, це все ще один з найвищих показників з 2015 року. Судячи з усього, амбіції президента зростають і зростатимуть більш швидко, ніж українська економіка.