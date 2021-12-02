Фінансування оборонного сектору у 2022 році складатиме майже 20 млрд гривень, - Міністр фінансів

Фінансування оборонного сектору у 2022 році складатиме майже 20 млрд гривень. Це передбачає Державний бюджет на наступний рік.

Про це в кулуарах парламенту розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент LB.ua.

Він також зазначив, що Міністерство оборони отримає найбільше фінансування з державного бюджету у порівнянні з іншими правоохоронними органами.

"Найбільше... до 20 млрд гривень... передбачено для Міністерства оборони. Усі інші правоохоронні органи профінансовані в значно менших обсягах", - сказав Маченко.

Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2022 рік, який сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читаніі і в цілому, передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП.

У 2021 році ця сума складала 5,92%, а у 2020 році - 5,45% від ВВП.