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Мінфін очікує на новий перегляд програми в лютому-березні – Марченко

За результатами перегляду чекають на $700 млн. 

Мінфін очікує на новий перегляд програми в лютому-березні – Марченко
Сергій Марченко
Фото: Макс Требухов

Міністерство фінансів очікує, що наступна місія Міжнародного валютного фонду прибуде в лютому-березні 2022 року. 

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у коментарі журналістам в кулуарах парламенту.

"У лютому-березні ми сподіваємось, що буде наступний перегляд, місія буде працювати", – зазначив він.

Марченко додав, що за результатами перегляду очікується транш у 700 млн доларів.

Нагадаємо, що у середу, 23 листопада, Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн спеціальних прав запозичення (еквівалент 699 млн доларів).

22 листопада Рада директорів МВФ погодила виділення Україні траншу в розмірі 700 млн доларів США. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, виділені кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від МВФ 2,2 млрд доларів в рамках чинної кредитної програми stand-by. Наступні перегляди програми відбудуться у березні та червні.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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